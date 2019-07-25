Kaş'ta çıkan anız yangını korkuttu

Antalya'nın Kaş ilçesinde tarlada anız yakılmasıyla başlayan yangın seralara gelmeden kontrol altına alındı.

Kaş'ın Sarıbelen Mahallesi'nde anız yangını meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, öğleden sonra saat 14:30 sıralarında bir tarlada çıkan anız yangını rüzgarın da etkisiyle bir anda büyüdü. İhbar sonrası Antalya Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye ekipleri, kısa sürede yangınına müdahale etti. Yangın ekiplerin başarılı çalışmasıyla büyümeden söndürülüp, soğutma çalışması yapıldı. Mahalle sakinleri de çalışmaya katıldı. Sarıbelen Mahalle Muhtarı Mevlüt Küçükkaya, yangını söndüren ekiplere ve vatandaşlara teşekkür etti. Jandarma ekipleri yangınla ilgili soruşturma başlattı.