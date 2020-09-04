Kaş'ta Covid-19 denetimi sürüyor

Antalya'nın Kaş ilçesinde yeni tip koronavirüs (kovid-19) konusunda denetimler sürüyor. İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında, ilçede, Kaymakam Şaban Arda Yazıcı başkanlığında kovid-19 tedbirleri denetimi yapıldı.

Kaymakam Yazıcı ile Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ali Erol ve Sağlık Müdürü Dilek Kandur, ‘kontrollü sosyal hayat' başlığıyla işyerlerine kovid-19 denetimi gerçekleştirdi.

Denetimler sırasında Kaymakam Yazıcı ve beraberindekiler, esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti, tedbirlere ilişkin bilgi verdi.Maske, mesafe ve hijyenin salgınla mücadelede büyük önem taşıdığına dikkat çekerek, uyarıda bulundu.