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Kaş'ta Cumhuriyet yürüyüşü ve fener alayı

Antalya’nın Kaş ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında Cumhuriyet yürüyüşü ve fener alayı düzenlendi.

Antalya'nın Kaş ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında Cumhuriyet yürüyüşü ve fener alayı düzenlendi.



Antalya'nın Kaş ilçesinde Cumhuriyetin 96. yılı etkinliklerle kutlandı. Bu kapsamda Kaş Belediyesince Cumhuriyet yürüyüşü ve fener alayı düzenlendi. Otogar kavşağından başlayan etkinlikte,Türk bayrakları açıldı, meşaleler yakıldı. Kaş Kaymakamı Ulaş Akhan, Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, Emniyet Müdürü Erkan Kaçar, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Kenan Dallı ile birlikte vatandaşlar ellerinde bayraklarla Cumhuriyet Meydanı'na kadar marşlar eşliğinde yürüdü. Burada düzenlenen törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.



Törende konuşan Kaymakam Ulaş Akhan, “Bizlere vatandaş olma hakkını sağlayan, demokrasi ve hukuk terimleriyle bizi buluşturan cumhuriyetimiz, Gazi Mustafa Kemal'in de dediği gibi ilelebet yaşayacaktır.” dedi.



Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş da “Cumhuriyet kurulduğu andan itibaren Kaş'ta coşkuyla kutlanıyor. Cumhuriyete, değerlerimize sahip çıkmaya devam edeceğiz. Ülkemizi daha güzel günlere hep birlikte taşıyacağız.” diye konuştu.



Yaklaşık 10 bin kişinin katıldığı etkinlik, ‘Canım Türkiyem' türküsüyle beğeni kazanan besteci, söz yazarı ve yorumcu Fırat Tanır konseriyle sona erdi.

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