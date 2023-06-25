İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kaş'ta Demet Akalın rüzgarı

Pop müzik şarkıcısı Demet Akalın, Antalya’nın Kaş ilçesinde konser verdi.

Pop müzik şarkıcısı Demet Akalın, Antalya'nın Kaş ilçesinde konser verdi.


24. Uluslararası Likya Kaş Kültür ve Sanat Festivali etkinlikleri çerçevesinde sahne alan Demet Akalın, hayranlarıyla buluştu. Kaş Limanı'nda konser alanını dolduran binlerce kişiye en güzel şarkılarını seslendiren ünlü şarkıcıya, sahnede dansçıları eşlik etti. Şarkıları sanatçıyla birlikte söyleyen vatandaşlar, konser coşkusuna ortak oldu. Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, konser dolayısıyla Demet Akalın'a teşekkür ederek, çiçek ve Antik Kent Patara temalı tablo takdim etti.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.