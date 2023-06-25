Kaş'ta Demet Akalın rüzgarı

Pop müzik şarkıcısı Demet Akalın, Antalya'nın Kaş ilçesinde konser verdi.

24. Uluslararası Likya Kaş Kültür ve Sanat Festivali etkinlikleri çerçevesinde sahne alan Demet Akalın, hayranlarıyla buluştu. Kaş Limanı'nda konser alanını dolduran binlerce kişiye en güzel şarkılarını seslendiren ünlü şarkıcıya, sahnede dansçıları eşlik etti. Şarkıları sanatçıyla birlikte söyleyen vatandaşlar, konser coşkusuna ortak oldu. Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, konser dolayısıyla Demet Akalın'a teşekkür ederek, çiçek ve Antik Kent Patara temalı tablo takdim etti.