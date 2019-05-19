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Kaş'ta 'Deniz Alıp Götürmez' projesi

Antalya’nın Kaş ilçesinde Merkez Ortaokulu yürüttüğü ‘Deniz Alıp Götürmez’ projesiyle doğada çözünemeyen plastik ve benzeri maddelere dikkati çekti.

Antalya'nın Kaş ilçesinde Merkez Ortaokulu yürüttüğü ‘Deniz Alıp Götürmez' projesiyle doğada çözünemeyen plastik ve benzeri maddelere dikkati çekti.


Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programda, öğrenciler plastik atıklardan deniz canlılarına ilişkin yaptığı heykel ve modelleri sergiledi. Plastik atıklardan oluşturulan enstrümanları kullanarak, müzik eşliğindeki performanslarıyla projeye katkı sağladı.


Milli Eğitim Müdürü Faruk Atılgan yaptığı konuşmada, projenin birkaç yıl süreceğini, doğa, kara ve su gibi temaların işleneceğini ifade ederek, “Etkinlikle doğanın özellikle denizin her şeyi alıp götüremediğine dikkati çekmek istedik. Onu korumak ve farkındalık oluşturmak zorundayız.” dedi.


Plastik atıkların doğaya etkisini anlatmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla yürütülen proje kapsamında, çevreye duyarlılık konusunda düzenlenen yarışmada dereceye giren öğrencilere ödül verildi.


Programa, Milli Eğitim Müdürü Faruk Atılgan, Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Mustafa Öztürk, Merkez Ortaokulu Müdürü Yusuf Alagöz, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

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