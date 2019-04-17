İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Kaş'ta deniz keyfi

Antalya’nın Kaş ilçesinde güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar ve turistler, denizin ve güneşin keyfini çıkardı.

Antalya'nın Kaş ilçesinde güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar ve turistler, denizin ve güneşin keyfini çıkardı.



Kaş'ta turizm sezonunun açılmasıyla hareketlilik başladı. Hava sıcaklığının 21, deniz suyunun 18 derece ölçüldüğü Kaş'ta nisan ayında güneşli havayı değerlendirmek isteyenler, Kalkan Halk Plajı'nda denize girdi. Bazıları sahilde aileleriyle deniz manzarası seyretti, bazıları da yürüyüş yaptı. Kaş'ın denizine, doğasına ve güzelliklerine dikkati çeken vatandaşlar, güneşli havada güzel bir gün geçirdiklerini ifade etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.