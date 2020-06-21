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Kaş'ta dezenfekte noktaları oluşturuldu

Antalya’nın Kaş ilçesinde Belediye tarafından ilçe genelinde hareketliliğin yoğun olduğu tüm noktalarda dezenfekte istasyonu kurmaya başladı.

Antalya'nın Kaş ilçesinde Belediye tarafından ilçe genelinde hareketliliğin yoğun olduğu tüm noktalarda dezenfekte istasyonu kurmaya başladı.


Sağlık ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekiplerince kurulan, el değmeden pedal sistemi ile hizmet veren, içerisinde antibakteriyel dezenfekte bulunduran sistem ile virüsle mücadele ediliyor. Vatandaşların sıklıkla kullandığı ve ekipler tarafından her gün düzenli bir şekilde dolumu yapılan antivirüs dezenfekte içeren istasyonların sayısının ilçe genelinde ihtiyaç duyulan her alana, her noktaya monte edileceği belirtildi.

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