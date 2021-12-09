Kaş'ta doğa yürüyüşü sırasında kaybolan 3 kişi bulundu

Antalya'nın Kaş ilçesinde doğa yürüyüşüne çıkan ve bir süre kendilerinden haber alınamayan 3 şahıs, jandarma ve AKUT personelinin arama çalışmaları sonucunda bulundu.

Kaş ilçesi Kalkan Mahallesi'nde ikamet eden ve en son 8 Aralık Çarşamba günü saat 14.00 sıralarında Kaputaj mevkiindeki kanyona doğa yürüyüşü yapmak amacıyla giden C.S., İ.O. ve A.T. isimli şahısların telefonlarına ulaşamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine ekipler, AKUT personelleri ile birlikte bölgede arama çalışması başlattı. Arama-tarama faaliyetleri sonucunda bulunan şahısların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.