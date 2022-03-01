Kaş'ta ‘dolandırıcılık' şüphelisi yakalandı

Antalya'nın Kaş ilçesinde dolandırıcılık olayının şüphelisi yakalandı. Olay ile ilgili adli işlemler başlarken şahsa 2 bin 356 TL idari para cezası uygulandı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Kaş İlçesi Kalkan Mahallesinde gerçekleştirilen devriye görevi esnasında 26 Şubat Cumartesi günü meydana gelen dolandırıcılık olayında kullanılan araç ve G.E. isimli şüpheli yakalandı.

Jandarma ekipleri tarafından yapılan aramadı kurusıkı tabanca,1 adet şarjör ve 10 adet fişek ele geçirildi.

Olay ile ilgili olarak Nöbetçi Cumhuriyet savcısına bilgi verilerek alınan talimat doğrultusunda adli işlemlere başlanıldı. Ayrıca G.E isimli şahsa 5729 sayılı kanuna muhalefetten 2 bin 356 TL idari yaptırım kararı uygulandı.