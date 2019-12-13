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Kaş'ta dolu şaşkınlığı

Antalya’nın Kaş ilçesinde aniden bastıran fındık büyüklüğündeki dolu yağışı kar görüntüsü oluştururken birçok bölgede su birikintileri oluştu.

Antalya'nın Kaş ilçesinde aniden bastıran fındık büyüklüğündeki dolu yağışı kar görüntüsü oluştururken birçok bölgede su birikintileri oluştu.


Kaş'ın Kınık ve Ova Mahallesi'nde fındık büyüklüğünde dolu yağdı. Saat 14.00 sıralarında etkili olan kuvvetli dolu yağışı, hazırlıksız yakalanan vatandaşlara zor anlar yaşattı. Üreticiler, yağmur devam ederken birden fındık büyüklüğünde etkili olan kuvvetli dolu yağışı nedeniyle kısa süreli panik yaşadı.


Fındık büyüklüğündeki dolu yağışı sonrası bazı bölgeler beyaza büründü. Örtü altı seraları ve yol kenarları, evlerin önleri, bahçeler ve tarlalarda kar görüntüsü oluştu.


Yaklaşık 10 dakika kadar etkili olan dolu yağışı daha sonra yerini yağmura bıraktı. Dolunun ardından gelen sağanak nedeniyle birçok noktada su birikintileri oluştu.

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