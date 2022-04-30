Kaş'ta, Dünya Dans Günü kutlandı

Antalya'nın Kaş ilçesinde Dünya Dans Günü kutlama etkinliği gerçekleştirildi.

Kaş Belediyesince Dünya Dans Günü dolayısıyla ilk kez düzenlenen etkinlik, vatandaşlardan büyük ilgi gördü.

Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte sunulan gösterileri, Kaş Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ali Evren ve Milli Eğitim Müdürü Melih Eroğlu da takip etti.

Etkinlikte, öğrenciler, danslardan örnekler sundu. Danslardan oluşan kareografileriyle “Çiçek Dansı”, “Zeybek”, “Ateş Dansı”, “Modern Dans”, “Ritm”, “Fındıkkıran” “Tarantella”, “Donkişot” “Leylak Perisi Uyuyan Güzel” “Mavi Kuş Uyuyan Güzel”, “There Will Be Hope” bale ve “İzmir Halk Oyunları” gösterileri, seyircilerin büyük beğenisini topladı.

Gösterilerin sonunda Kalkan İlkokulu ve Ortaokulu, Kaş Güneş Bale Okulu, Merkez İlk-Ortaokulu öğrencileri, izleyicilerden yoğun alkış aldı.

Kalkan Ortaokulu Müzik Öğretmeni Elif Genç Aydın, Kaş Güneş Bale Okulu Öğretmeni Güneş Öniş Çapa ve Halk Eğitim Merkezi Halk Oyunu Öğretmeni Gökhan Acarer, etkinliğe gösterilen ilgiye duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Katılımcılara teşekkür eden öğretmenler, öğrencilerini sergiledikleri başarılı performanslarından dolayı kutladı.