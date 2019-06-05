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Kaş'ta eski basketbolcudan karikatür sergisi

Antalyalı eski basketbolcu ve karikatürist Hakan Kok’un onbirinci kişisel sergisi açıldı.

Antalyalı eski basketbolcu ve karikatürist Hakan Kok'un onbirinci kişisel sergisi açıldı.



Kaş Kültürevi'nde ‘Yüzler ve İzler' adını taşıyan serginin açılışına Kaymakam Ulaş Akhan, Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ali Evren ile ilçede yerleşik yaşayan yabancılar ve sanatseverler katıldı.


Sergi açılışında karikatürist Kok, üzerinde Başkan Ulutaş'ın porte karikatür çalışmasının bulunduğu tabloyu kendisine takdim etti. Ulutaş da Kok'a başarı plaketi verdi.


Hakan Kok'un sergisinde, Türkiye'nin kültür, sanat, televizyon, spor, siyaset ve iş dünyasının tanınmış isimlerinin karikatürlerinden oluşan 50 eseri yer aldı.


Sözsüz karikatürün önemini vurgulayan Kok, onun evrensel bir dili bulunduğunu ifade ederek, geçmişle gelecek arasında köprü kurmak amacında olduğunu belirtti.


Sergideki karikatürlerinde ‘hand made-el yapımı' tekniğiyle çalıştığını kaydeden Kok, bu yıl içinde Türkiye'de sekiz sergisinin daha açılacağını dile getirdi.


Sergi, 13 Haziran'a kadar ziyaret edilebilecek.

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