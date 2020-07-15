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Kaş'ta eski okul binaları hayat buluyor

Antalya’nın Kaş ilçesinde kapalı ve kullanılmayan eski okul binaları belediye tarafından onarılarak, ekonomiye kazandırılmaya başlandı.

Antalya'nın Kaş ilçesinde kapalı ve kullanılmayan eski okul binaları belediye tarafından onarılarak, ekonomiye kazandırılmaya başlandı.


Kaş Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokol ile atıl durumdaki kapalı ve kullanılmayan eski okul binalarına yeniden işlev kazandırmak için ihale yapıldı. İhaleyle atıl durumda bulunan okulların tadilatı yapılarak, kullanılabilir hale getirilmesi ve vatandaşların hizmetine sunulması hedeflendi. Bu kapsamda ilçe sınırları içinde atıl vaziyetteki toplamda 30 eski okul binasının kullanım hakkı Kaş Belediyesine sağlandı.


Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, “Yapılan protokol ile ilk etapta çok amaçlı faaliyetlerde değerlendirilmek üzere, Aşağı Uğrar, Yukarı Uğrar, Yayla Kılıçlı, İslamlar, Belenli, Gökçeyazı, Gürsu, Ortabağ, Beldibi ve Ahatlı mahallerindeki 10 okulumuzun ihalesi yapıldı, sözleşmesi imzalandı. Belenli, Uğrar, Gökçeyazı'da tadilat ve onarım çalışmasına başlandı.” dedi.

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