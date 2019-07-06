Kaş'ta eski okul binaları kültür ve yuvası olacak

Antalya'nın Kaş ilçesinde kapalı ve kullanılmayan eski okul binalarının belediye başkanlığı tarafından geçici kullanımına ilişkin protokol imzalandığı bildirildi.

Kaş Belediyesi ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokolün amacı, ‘atıl durumda bulunan, kapalı ve kullanılmayan eski okul binalarına yeniden işlev kazandırmak, mahallelerin sosyal ve kültürel faaliyetleriyle Halk Eğitimi Merkezi kurslarında kullanılmasını sağlayarak ilçenin sosyokültürel kalkınmasına katkı sağlamak' olarak kaydedildi.

Protokolün Kaş'ta bulunan Milli Eğitim Bakanlığı'na ait kapalı ve kullanılmayan eski okul binalarının, okul ihtiyacı oluşuncaya kadar bina ve eklentilerinin sosyal, kültürel etkinlikler ve kurslarda kullanılmak üzere, geçici olarak Kaş Belediyesine tahsisinin yapılmasına ilişkin usul ve esasları kapsadığı belirtildi.

Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, "Seçim vaatlerimiz arasında belirttiğimiz gibi, ilçemiz mahallelerinde atıl durumda bulunan okul binalarının tahsisi belediyemize yapılmıştır. Bu protokolle yapacağımız çalışmalar çerçevesinde mahallelerimizdeki kapalı ve kullanılmayan eski okul binalarının bakım, onarım ve çevre düzenlemesini yaparak, ilçenin sosyal ve kültürel yapısına katkı sağlayacağız." dedi.