Kaş'ta esnafa ahde vefa ödülü

Antalya'nın Kaş ilçesinde Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığınca ahde vefa plaket töreni düzenlendi.

Kaş Belediyesi İnceboğaz Sosyal Tesisleri ve Mesire Alanında bu yıl 4'üncüsü gerçekleşen programa Kaymakam Ulaş Akhan, Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ali Çalışkan, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kooperatifi Başkanı Ramazan Çetin, Ulaştırma Hizmetleri Başkanı Mustafa Demirtepe, Ziraat Odası Başkanlığı temsilcisi Mehmet Zorlu ile esnaflar katıldı.

Kaymakam Ulaş Akhan programda yaptığı konuşmada, “Değişen dünyada giderek esnaflarımızın yok olduğunu görmekten üzüntü duyuyoruz. Ama dünya geliştikçe el emeğine, bireysel üretime daha da kıymet veriyorlar. Esnafların kaybettiği teveccühü tekrar kazanacağına inanıyorum. Kaymakamlık, belediye, kamu kurum ve kuruluşları olarak her zaman esnafımızın yanındayız. Bu şekilde birlik ve beraberliğimiz devam ettirerek, toplumun huzurun katkıda bulunacağız.” dedi.

Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş da “Esnaflık önemli bir müessesedir. Esnaflıkta uzun süre ayakta kalabilmek marifet gerektiriyor. Demek ki vatandaşlara, müşterilere iyi hizmet veriyorsunuz.” diye konuştu. Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ali Çalışkan ise Kaş'ta 25 ve 30 yılını dolduran esnaf ve sanatkarlarla bir araya geldiklerini belirterek, ahde vefa törenine katılanlara teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Kaş Esnaf ve Sanatkarlar Odasının 1920 aktif üyesinden 43'üne protokol tarafından ahde vefa plaketi verildi.