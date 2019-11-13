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Kaş'ta ev soyan hırsızlar yakalandı

Antalya’nın Kaş ilçesinde evden hırsızlık yapan 3 şahıs polis tarafından yakalandı.

Antalya'nın Kaş ilçesinde evden hırsızlık yapan 3 şahıs polis tarafından yakalandı.


Antalya Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaş Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçede evden hırsızlık yapan şahısları yakalamak için çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar sonucunda bu yıl meydana gelen 5 ayrı olayda suç kayıtları olan C.C., K.O. ve Y.Ç. yakalandı. Şahıslarla birlikte suç unsurları 2 bilgisayar, 2 laptop, 1 cep telefonu, 1 notebook soğutucu, 1 harici bellek ve 1 powerbank ele geçirildi. İşlemlerin tamamlanmasının ardından idari makamlara sevk edilen şahıslardan C.C. ve Y.Ç. serbest bırakıldı. K.O. ise 5 ayrı dosyadan tutuklanarak, cezaevine teslim edildi.

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