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Kaş'ta ev yangını

Antalya’nın Kaş ilçesinde çıkan yangında tek katlı ev kullanılamaz hale geldi.

Antalya'nın Kaş ilçesinde çıkan yangında tek katlı ev kullanılamaz hale geldi.


Edinilen bilgiye göre, Kaş'ın Sarıbelen Mahallesi'nde Hüseyin Ernez'e ait tek katlı evde kimse bulunmadığı sırada yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın tüm evi sardı. İhbar üzerine olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi Kaş Hizmet Birimine ait itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi.

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