Kaş'ta flora ve fauna araştırması

Antalya'nın Kaş ilçesinde Orman Genel Müdürlüğü Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsünce flora ve fauna araştırmasına başlandığı bildirildi.

Antalya kahramanı Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul ve silah arkadaşlarının anısına Kaş'ta kurulan Hatıra Ormanından Bayındır Burnu'na kadar olan alanda, Orman Genel Müdürlüğü Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü görevlisi Doçent Doktor Ali Kavgacı ve Uzman Orman Yüksek Mühendisi Zafer Mavi liderliğinde 3 yıl sürecek flora ve fauna araştırmasına başlandığı açıklandı.

Biyolojik ve ekolojik zenginlik

Akdeniz Gençlik Sanat Araştırma ve Eğitim Derneği (AKSAN) tarafından yapılan açıklamada Nisan ayında yapılan arazi çalışmaları sonucunda 300'ü aşkın bitki örneği toplandığı kaydedildi. Açıklamada açıklamada “Toplanan bitkiler içinde endemik ve nesli tehlikede olan türlerin de bulunabileceği görülmüştür. Çalışma alanının genel olarak ülkemizin endemik meşe türlerinden Boz Pırnal Meşesi egemenliğinde maki bitki örtüsüyle kaplı olduğu anlaşılmıştır. Bu durum çalışma alanının biyolojik ve ekolojik olarak sahip olduğu zenginliğe işaret etmektedir. Sahada ayrıca çok sayıda anıtsal nitelikle Boz Pırnal Meşesine ait ağacın bulunduğu da tespit edilmiştir.” denildi.

Kültür Bahçesi

AKSAN proje koordinatörü Orman Yüksek Mühendisi Özer Satılmış Özgüç, bahse konu olan alanda yer alan, kültür mirası olarak değerlendirilebilecek ve Kaş turizmine ayrı bir değer kazandırması olası Topal Oğlan Kültür Bahçesine dikkati çekerek, “Topların taşındığı Elmalı Bayındır Burnu Yolu ve çevresinin, Milli Park olarak ilan edilmesinin bir öneri olarak gündeme getirilmesi gerekir. Söz konusu saha Milli Park ilan edilmek için gerekli tarih, doğa, flora ve fauna değerlerinin hepsine fazlasıyla sahiptir.” dedi.