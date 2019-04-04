Kaş'ta futsal heyecanı sona erdi

Antalya'nın Kaş ilçesinde 1. Amatör Ligi takımlarından 1923 Kaşspor yararına düzenlenen futsal (salon futbolu) turnuvası sona erdi.

Final maçını Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Cemil Kolak, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Osman Murat Erdoğan, Turizm Müdürü Mustafa Aydın, Belediye Meclis üyesi Muzaffer Gökçül de takip etti.

Kaş Kaymakamlığı ve Kaş Belediyesi desteğiyle bu yıl ikincisi düzenlenen futsal turnuvasında dereceye giren takımlar belli oldu. Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü Kapalı Spor Salonunda oynanan karşılaşmalar sonucunda turnuvanın şampiyonluğunu Erdil Yapı takımı kazandı. Yaklaşık bir ay süren turnuvada 2 grupta 10 takım mücadele etti. Puan ve eleme usulüyle yapılan karşılaşmalar sonunda finalde Çerçiler Rangers ile Erdil Yapı karşılaştı. Çekişmeli geçen mücadelede rakibini 11-9 yenen Erdil Yapı, Kaş'ta futsalın şampiyonu oldu. Defne Alya takımı sahaya çıkmayınca rakibi Adıyaman Çiğköfte, hükmen galibiyetle turnuvayı üçüncü tamamladı.

Turnuvada dereceye giren takımlara ve oyunculara kupa ve madalya verildi. Gol kralı, en iyi kaleci, en değerli oyuncu ve en centilmen takım ödülü de verildi.

Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş turnuvaya katılan tüm takımları tebrik ederek, şampiyon takıma kupasını verdi. Başkan Ulutaş, “Sporun ve sporcunun yanındayız. Gençlere destek vereceğiz.” dedi.