Kaş'ta Geleneksel Seyirlik Oyunları

Antalya'nın Kaş ilçesinde . “Yeşilköy Geleneksel Seyirlik Oyunları Buluşması” başlıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kaş Kaymakamlığı ve Kaş Belediyesi'nin destekleriyle düzenlenen 9. Yeşilköy Geleneksel Seyirlik Oyunları Buluşması, 30 Eylül – 4 Ekim tarihleri arasında yapılacak.

Şenlikte ilk gece Yeşilköy Halk Tiyatrosu müzikal oyun olan 'Kanlı Nigar' ile sahne alacak. 1 Ekim Salı günü Manavgat Belediyesi Gençlik Merkezi Tiyatro Kulübü tarafından 'Susuz Komedi 2019' adlı oyun sahnelenecek. 2 Ekim Çarşamba günü Murat Demirbaş yönetip, oynadığı tek kişilik oyun 'Bir Tayyareci Vecihi Hürkuş' adlı oyun ile seyircinin karşısına çıkacak.

4 Ekim Cuma akşamı ise Türk Halk Müziği sanatçısı Deniz Toprak'ın vereceği konserle 9. Yeşilköy Geleneksel Seyirlik Oyunlar Buluşması sona erecek.