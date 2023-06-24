İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kaş'ta geleneksel yemek yarışması

24.

Uluslararası Likya Kaş Kültür ve Sanat Festivali'nde geleneksel yemek yarışması kapsamında düzenlenen “7. Geleneksel Kaş Yemek Yarışması”nda kazananlar belirlendi.


Kaş Belediyesi Sosyal Tesisleri Aile Çay Bahçesinde üç dalda gerçekleşen yarışmada, jürinin değerlendirmesi sonucunda “Ana yemek” kategorisinde keşkekli kuzu gerdan ile Musa Gümüş, “meze” kategorisinde deniz otu mezesi ile Gülsüm Sarıca ve “tatlı” kategorisinde limonlu cheescake ile Esra Bardakçı birinci oldu.


Yarışmada yer alan yemekler, program sonunda izleyicilere ikram edildi.Festival, 25 Haziran pazar günü tamamlanacak.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.