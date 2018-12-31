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Kaş'ta geleneksel yılbaşı etkinliği

Antalya’nın Kaş ilçesinde Turizm ve Tanıtma Derneğince geleneksel yılbaşı etkinliği düzenlendi.

Antalya'nın Kaş ilçesinde Turizm ve Tanıtma Derneğince geleneksel yılbaşı etkinliği düzenlendi.


Kaş Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte müzik dinletisi gerçekleştirildi. Turizm ve Tanıtma Derneği Başkanı Munise Ozan, Kaş'ın Akdeniz'in önde gelen ve özelini korumaya çalışan tipik bir sahil kasabası olduğunu belirterek, “Doğallığını korumaya çalışıyoruz. Doğayı korumak, çevremize sahip çıkmak ve gelecek nesillere de aynı güzellikleri aktarmak hepimizin görevidir. Yeni yılın herkese hayırlı olmasını, güzel günler getirmesini, herkesin birey olarak kendi yaşam alanlarına sahip çıkmasını diliyorum. 2019, çevreye duyarlılığın daha çok arttığı bir yıl olsun. Başka Kaş yok” dedi.


Ozan'ın konuşmasının ardından başlayan programda bangoda Mete Turan, akustik gitarda Sercan Usturumcalı ve kemanda Selin Sağbaş sahne aldı. Solistler ‘kimler geldi kimler geçti', ‘anlamazdın', ‘yalancı bahar', ‘tek başına', ‘öyle sarhoş olsam ki', ‘kaç yıl geçti', ‘ele güne karşı' ve benzeri eserleri seslendirdi.


Müzikseverlerin yoğun ilgi gösterdiği iki sat süren program sonunda solistler ayakta alkışlandı.

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