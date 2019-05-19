Kaş'ta Gençlik Sergisi

Antalya'nın Kaş ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında bu yıl 7'ncisi düzenlenen geleneksel Gençlik Sergisi açıldı.

Kaş Kültürevi'nde İsmet Köroğlu Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından geleneksel Gençlik Sergisi açıldı. Sergi açılışına Kaş Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ali Evren, Milli Eğitim Müdürü Faruk Atılgan, Okul Müdürü Kemal Mutlu, görsel sanatlar öğretmeni Zeynep Ateş ile öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Milli Eğitim Müdürü Faruk Atılgan, bu sergiyle Gençlik Haftası'nda gençlerin coşkusuna ortak olmak ve farkındalık oluşturmak istediklerini söyledi.

Bu yıl milli mücadelenin 100. yılı olduğunu hatırlatan Atılgan, “Bu tür etkinliklerde milli mücadele ruhunu yaşatmak, milli mücadeleyi çocuklarımıza, gençlerimize anlatmak ve yetişkinlerin de onlarla paylaşmasını sağlamak amacındayız.” diye konuştu.

Öğretim yılı boyunca öğrencilerin tuval üzerine akrilik yağlı boya, kağıt üzerine guaj boya ve karakalem, kuru boya ile mandala tasarım çalışmalarından oluşan sergide 45 eser yer aldı.

Gençlik Sergisi, 23 Mayıs tarihine kadar ziyarete açık olacak.