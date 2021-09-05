Kaş'ta, Gömbe Panayır Alanı törenle açıldı

Antalya'nın Kaş ilçesinde belediye tarafından hayata geçirilen Gömbe Panayır Alanının açılışı, törenle gerçekleştirildi.

Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, açılışta yaptığı konuşmada, Gömbe Panayır Alanı çalışmasını tamamladıklarını, Kentsel Tasarım ve Düzenleme projesinin de ihalesini yaptıklarını söyledi.

3 bin 432 metrekare panayır alanı ve çevre düzenlemesiyle birlikte Gömbe'nin güzel bir çehreye kavuşacağını belirten Başkan Mutlu Ulutaş, projenin gerçekleşmesine destek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere bakanlara, milletvekillerine, il ve ilçe başkanlarına, kamu kurumlarına ve belediye meclis üyelerine teşekkür ettiğini kaydetti.

İl Başkanı İbrahim Ethem Taş da Mutlu Ulutaş'ı, Gömbe'ye kazandırdığı panayır alanı için tebrik ederek, “Biz eserlerimizle konuşacağız. Yaptıklarımızla konuşacağız. Hizmetlerimizle konuşacağız. Bundan sonraki süreçte de Kaş'ımızın gerek alt yapısı gerekse elektrik ve ulaşım sorunları için verdiğimiz tüm sözleri tutacağız. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde tüm bakanlarımız, milletvekillerimiz ve MKYK üyelerimizle Kaş'ımızın eksiklerini ve yapacaklarımızı adım adım uygulayacağız. ” diye konuştu.

"Gömbe'ye yakıştı"

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere ise “Gömbe Panayır Alanına yıllardır geliyorum. Burası derme çatma, naylon ve muşambaların altında, kışın üstüne yağmur yağan, yazın güneş geçen bir haldeydi. Yapılan panayır alanı, Gömbe'ye yakışan bir yer oldu. Bu hizmet için Mutlu Ulutaş'a, esnaf-sanatkarım ve pazarcı esnafım adına teşekkür ediyorum “ ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından panayır alanının açılışı, duaların okunması ve protokol üyelerince kurdela kesilmesiyle yapıldı.

Açılıştan sonra protokol, alanda esnaf ziyaretinde bulundu.

Gömbe Mahallesi'ndeki programa, AK Parti Antalya Milletvekilleri Kemal Çelik ve Atay Uslu, AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, AK Parti MKYK üyesi, önceki dönem Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, AK Parti Kaş İlçe Başkanı Okay Bilgin, Kaş İlçe Koordinatörü Hasan Tuğrul Gencer, Demre Kaymakamı Onur Şatıroğlu da katıldı.