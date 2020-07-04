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Kaş'ta gözleri görmeyen deniz kaplumbağası tedaviye alınacak

Antalya’nın Kaş ilçesinde yaralı olduğu sanılan fakat gözleri görmediği için hareket edemeyen deniz kaplumbağası, Muğla Dalyan’daki Deniz Kaplumbağalarını Koruma Derneği merkezinde tedavisi yapılarak, yeniden doğal yaşama kazandırılacak.

Antalya'nın Kaş ilçesinde yaralı olduğu sanılan fakat gözleri görmediği için hareket edemeyen deniz kaplumbağası, Muğla Dalyan'daki Deniz Kaplumbağalarını Koruma Derneği merkezinde tedavisi yapılarak, yeniden doğal yaşama kazandırılacak.


Olay, Kaş'ın Liman ağzı mevkisinde faaliyette bulunan bir plaj işletmesinin önünde yaşandı. Yaralı bir deniz kaplumbağası olduğu ihbarı üzerine, Deniz Kaplumbağalarını Koruma Derneği Kaş Temsilcisine bilgi verildi. Temsilcinin Kaş Sahil Güvenlik Gemi/Bot Destekleme Tesisine gelmesinin ardından, Kaş Kaymakamlığı lastik botuyla olay yerine ulaşıldı. Deniz Kaplumbağalarını Koruma Derneği üyesi tarafından yapılan kontrolde katarakt nedeniyle gözlerinin görmediği, bu nedenle aç kaldığı ve hareket edemediği tespit edilen kaplumbağa lastik bota alınarak, Kaş Sahil Güvenlik Tesisine getirildi.


Muğla Dalyan mevkisinde bulunan Deniz Kaplumbağalarını Koruma Derneği merkezine gönderilecek deniz kaplumbağasının tedavisi yapılarak, tekrar doğal yaşama kazandırılması hedefleniyor.

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