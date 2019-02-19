İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kaş'ta halk sanatçıları buluştu

Antalya’nın Kaş ilçesinde Türkülerin Dilinden Halk Sanatçıları Konseri düzenlendi.

Antalya'nın Kaş ilçesinde Türkülerin Dilinden Halk Sanatçıları Konseri düzenlendi.


Kaş Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün kültür sanat etkinlikleri kapsamında, Türkülerin Dilinden Halk Sanatçıları Konseri düzenlendi. Kaş Kültürevi'nde sanatçı Emre Dayıoğlu'nun yönetiminde yapılan konserde, halk sanatçıları Mehmet Özen ve Turgut Karagöz sahne aldı. Programda Kaş Yeşilköy'lü bağlama sanatçısı Mehmet Özen ve Burdur Dirmil'li sipsi sanatçısı Turgut Karagöz, Yörük Türküleri, Gurbet Havası özellikle Teke Yöresinin müziklerini çalıp söyleyerek seslendirdi. Üç telli bağlama sanatçısı Emre Dayıoğlu da Özen ve Karagöz'e eşlik etti. Sanatçılar müzikseverlerden tam not aldı.


Bir buçuk saat süren konser sonunda Kaş Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ali Evren, sanatçılar Özen, Karagöz ve Dayıoğlu'na çiçek takdim etti.


Programın sanat yönetmeni Emre Dayıoğlu, “Mehmet Özen ve Turgut Karagöz, her ne kadar isimleri bilinmese de çok değerli ustalar. Konsere gelen seyirciler onları tanıdı, bağlama ve dünyanın en küçük üflemeli çalgısı sayılan sipsiyle yerel müziğe doydu. Bu konser, Kaş'ta halk müziğinin gelişimi açısından halka sunulan bir armağandır. Bu bağlamda Kaş Belediyesine teşekkür ederim. Halk Sanatçıları Konserinin geleneksel olacağını ümit ediyorum” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.