İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kaş'ta Haziran meclisi

Kaş Belediyesinin Haziran ayı meclis toplantısı Başkan Mutlu Ulutaş başkanlığında yapıldı.


Toplantının açılışında konuşan Başkan Mutlu Ulutaş, Ramazan Bayramı tatili süresince Kaş'a ziyaretçi akını olduğunu hatırlatarak, yaşanan turizm hareketinin esnafı memnun ettiğini ifade etti.


Bundan sonraki süreçte turizmde Kaş'ın hak ettiği yeri alacağını kaydeden Başkan Ulutaş, özellikle çadır ve trafik konusunda bazı çalışmalar yapılacağını, gereken proje ve işleri yürüteceklerini belirtti.


Başkan Ulutaş'ın konuşmasının ardından, gündeme geçildi.


Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu ile Kaş Belediyesi işbirliğinde Serbest Dalış Şampiyonası ve Kaş Başka yarışmasına ilişkin protokol yapmak üzere belediye başkanına yetki verilmesi görüşülerek, oybirliğiyle kabulüne karar verildi.


Kaş Belediyesine ihtiyaç duyulan damperli kamyon, silindir, greyder, ekskavatör, kazıcı yükleyici, kamyonet olmak üzere 13 araç ve iş makinesi alınması oy çokluğuyla kararlaştırıldı.


Alınacak bu araç ve iş makineleri için ek bütçe yapılması oy çokluğuyla karara bağlandı.


Söz konusu araç ve makinelerin alınması için İller Bankası'dan 8 milyon 462 bin 237 lira kredi talebinde bulunulması oyçokluğuyla kabul gördü.


Kalkan Mahallesi'ndeki iki parselin plan değişikliğiyle ilgili imar komisyonu kararı oy birliğiyle reddedildi.


Kaş Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü bünyesinde işletilen sosyal tesisler için 2019 yılı fiyat güncellemesi konusu görüşülerek, oy birliğiyle kabul edildi.


Kınık Mahallesi Kapalı Pazaryeri ve Otopark inşaatının tamamlanabilmesi için İller Bankası'ndan 6 milyon TL. kredi talebinde bulunulması konusunda oybirliğiyle karar alındı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.