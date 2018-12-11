Kaş'ta hortum seraları vurdu

Antalya'nın Kaş ilçesinde meydana gelen hortum seralarda zarara yol açtı. Kaymakam Ulaş Akhan başkanlığında sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri tarafından hasar tespit komisyonu oluşturuldu.

Kaş'a bağlı Ova Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana gelen hortum seralara ve ağaçlara zarar verdi. Göl mevkisi Kargılı Sokak'ta oluşan hortumda örtü altı sebze üreticilerinin seraları zarar gördü, civardaki bazı ağaçların dalları kırıldı.

Şok geçirdi

Hortumdan serası zarar gören üreticilerden Özer Albezirgan, afet sonrasında serasını ilk gördüğü zaman şok geçirdiğini, yaralarını yavaş yavaş sarmaya başladıklarını söyledi. Bir üretici de "Afet bir anda oldu. Ne olduğunu bilemedik. Kendi yaramızı kendimiz sarmak için mücadele ediyoruz. Biraz daha fazla yağış olsaydı hasar çok olacaktı. Seranın içinde daha çok hasar var, domatesler döküldü" diye konuştu.

STK'lardan inceleme

Kaş Belediyesi, Ziraat Odası, Tarım ve Orman Müdürlüğü, Ulaştırma Hizmetleri Esnaf Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Odası yetkilileri olay yerinde incelemelerde bulundu. Ziraat Odası Başkanı Ramazan Süer, Kaymakam Ulaş Akhan başkanlığında sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri tarafından hasar tespit komisyonu oluşturulduğunu ifade ederek, "Hortum yaklaşık 30 dönüm alana zarar verdi. Seralarda ciddi zarar oluştu. Durumu TARSİM bölge müdürlüğüyle görüştük. Eksperler buraya yönlendirildi, zararlar tespit edildi. En kısa zamanda raporlar düzenlenip ilgililere iletilecek" dedi.

Başkandan çiftçilere 'geçmiş olsun'

Kaş Belediye Başkanı Halil Kocaer ise Ova Mahallesi'nde hortum dolayısıyla zarar gören çiftçilere geçmiş olsun dileğini ileterek, konunun kaymakamlık ve belediye tarafından takip edildiğini, üreticiye tüm imkanlar dahilinde yardımcı olunacağını kaydetti.