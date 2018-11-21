Kaş'ta kaçak inşaatlar mühürlendi

Antalya'nın Kaş ilçesinde imar barışı sonrası yeni villa sayısı artarken, 2018 yılında yapılan tüm kaçak yapılar için yıkım kararı alındığı ve denetimlerin sürdüğü bildirildi. Kaş Belediye Başkanı Halil Kocaer, "Heyelan bölgesi içerisinde 33, heyelan bölgesi dışında da 14 inşaatın kaçak yapı zabıtları tutulmak suretiyle iş ve işlemler tamamlanmıştır. Ekiplerimiz süre içerisinde yıkmayanların inşaatlarının yıkımına da devam edecektir" dedi.

Tarihi Likya Yolu üzerinde bulunan Kaş'ta imar barışıyla yeni villaların inşaatına başlandığı kaydedildi. Üzümlü ve İslamlar Mahallesi'nde heyelan bölgesinde kaçak yapılar yapıldığı yönünde yayınlar yapıldığına dikkat çekildi.

Kaş Belediye Başkanı Halil Kocaer yaptığı açıklamada, İslamlar Mahallesi'nde heyelan bölgesi içerisinde 33, heyelan bölgesi dışında da 14 inşaatın kaçak yapı zabıtları tutulmak suretiyle iş ve işlemlerin tamamlandığını ve ekiplerin inşaatların yıkımına da devam edeceğini ifade etti.

Başkan Kocaer, "Belediye İmar Müdürlüğümüzce bu kaçak yapıları yakından takip ediyoruz. Kaçak iş ve işlem yapanların bütün tutanakları tutulmak suretiyle encümen kararı alınıp, yıkım kararıyla birlikte Cumhuriyet Başsavcılığına kanuni süre içerisinde yıkımları yapılması için de kaçak yapı sahiplerine bildiriyoruz. Bu inşaatların tamamı mühürlenmiştir. Şayet mühür feki yapılması halinde, ikinci defa yine tutanak tutulması suretiyle katlanarak işlemler devam etmektedir.

İslamlar Mahallemizde heyelan bölgesi içerisinde 33, heyelan bölgesi dışında da 14 inşaatın kaçak yapı zabıtları tutulmak suretiyle iş ve işlemler tamamlanmıştır. Ekiplerimiz süre içerisinde yıkmayanların inşaatlarının yıkımına da devam edecektir. Hiç kimsenin kaçak yapı yapılarak rant temini için Kaş Belediyesi olarak müsamaha edilmeyecektir. Bu böyle bilinmelidir" diye konuştu.