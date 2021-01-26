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Kaş'ta kapalı pazar yeri ve otopark projesi çalışmaları tamamlandı

Antalya’nın Kaş ilçesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünün katkılarıyla kapalı pazar yeri inşa edildi.

Antalya'nın Kaş ilçesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünün katkılarıyla kapalı pazar yeri inşa edildi.


Kaş Belediyesince Kınık Mahallesi'nde 2019 yılında yapımına başlanan kapalı pazaryeri ve otopark projesi çalışmaları tamamlandı. Proje kapsamında 9 bin 500 metrekarelik alanda kapalı pazaryeri ve otopark, hizmet ofisi, genel tuvalet yer aldı.


Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, yeni pazaryerinde esnafla istişare toplantısı gerçekleştirdi.Pazaryerinin hayırlı olmasını dileyen Ulutaş, “Çalışmaları tamamlanarak, açılışa hazır hale geldi. Açılışını önümüzdeki günlerde gerçekleştireceğiz. Burada düzenleme yapılacak. Bu konuda pazar esnafının öneri, talep ve fikirlerini duymak istedik. İlçemize güzel bir hizmet sunmanın mutluluğu içerisindeyiz.” diye konuştu.


Toplantıya, Belediye Başkan Yardımcısı Ali Bekik ile birim müdürleri, Kaş Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ali Çalışkan, Fethiye Sabit Seyyar Pazarcılar ve Manavlar Odası Başkanı Adem Hıra da katıldı.

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