İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kaş'ta kar sürprizi

Antalya’nın önemli turizm merkezlerinden Kaş’a yağan kar ilçede şaşkınlığa neden oldu.

Antalya'nın önemli turizm merkezlerinden Kaş'a yağan kar ilçede şaşkınlığa neden oldu.


Ilıman iklime sahip olan Kaş ilçesini çevreleyen dağların yüksek kesimlerine kar yağdı. Deniz seviyesinden bin 338 metre yükseklikte ve ilçeye yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta bulunan Asas Dağı'na mevsimin ilk karı düştü. Kar kalınlığı 5 santimetreye kadar ulaştı. Kaş'ta yaşayanlar sabah uyandıklarında kar sürpriziyle karşılaştı. Kartpostallık görüntülerin oluştuğu bölgede bazı vatandaşlar kartopu oynarken, bazıları da manzarayı cep telefonları ile kaydetti.


Öte yandan, mahallelerde karla mücadele çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Başta Gömbe ve Sütleğen olmak üzere 25 mahallede dün gece yağan kar nedeniyle kapanan yollar iş makineleriyle açılıyor. Belediye ekiplerinin çalışmalarına vatandaşlar da kendi çabalarıyla katkı sağlıyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.