İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kaş'ta karayoluna kaya düştü

Antalya’da etkili olan yağış nedeniyle Kaş-Kalkan D-400 karayolunda yamaçtan koparak yola yuvarlanan kaya parçaları korkuttu.

Antalya'da etkili olan yağış nedeniyle Kaş-Kalkan D-400 karayolunda yamaçtan koparak yola yuvarlanan kaya parçaları korkuttu.



Edinilen bilgiye göre, akşam 19.00 sıralarında Kaş-Kalkan D-400 karayolu Seyret Çakılı mevkisinde etkili olan yağmur nedeniyle kaya parçaları yamaçtan koparak yola yuvarlandı. Olay sırasında karayolundan araç geçmemesi olası bir kazayı önledi.



Kaş İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler bir olumsuzluğun yaşanmaması için bölgede önlem aldı. Kısa sürede olay yerine gelen Kaş Belediyesine ait iş makineleri yolu temizledi. Yaklaşık bir saat süresince tek şeritten kontrollü sağlanan ulaşımda sıkıntı yaşanmadığı bildirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.