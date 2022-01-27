Kaş'ta, karla mücadele çalışması

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Kaş Belediyesi, yoğun kar yağışıyla oluşabilecek ulaşım sorununu ortadan kaldırmak ve vatandaşların güvenliği sağlamak amacıyla bölgede ekiplerin karla mücadelesinin devam ettiğini bildirdi. İlçede yüksek kesimlerdeki yoğun kar yağışı sonrası Gömbe ve Sütleğen başta olmak üzere, 18 mahalle yolunun ulaşıma açıldığı ve aksaklıkların giderildiği belirtildi. Bölgede yaklaşık 600 kilometrelik kapalı yolun ulaşıma açıldığı, yolda kalan araçlardaki 85 kişiye ve 5 hastaya yardım ulaştırıldığı ifade edildi. Yetkililer, vatandaşlar ve sürücülere, olumsuz hava koşullarına karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.