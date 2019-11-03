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Kaş'ta kasımda deniz keyfi

Türkiye’nin birçok bölgesinde soğuk hava etkili olurken, turizm merkezlerinden Antalya’da kasım ayında vatandaşlar denize giriyor.

Türkiye'nin birçok bölgesinde soğuk hava etkili olurken, turizm merkezlerinden Antalya'da kasım ayında vatandaşlar denize giriyor.


Antalya'da güneşli ve ılık havayı fırsat bilenler denize girdi. Hava sıcaklığının 27, deniz suyu sıcaklığının 24 derece olduğu Kaş ilçesinde vatandaşlar güneş ve deniz keyfi yaptı. Kaş'ta yaz sezonundan kalma günler yaşanırken, hafta sonu güzel havanın keyfini çıkarmak isteyenler soluğu denizde aldı.


İlçeye 23 kilometre mesafedeki dünyaca ünlü Kaputaş Plajı'nda bazı vatandaşlar denize girdi, güneşlendi, bazıları ise sahilde yürüyüş yaptı.


Kasım ayında çekilen bu görüntüler objektiflere böyle yansıdı.

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