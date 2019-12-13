İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kaş'ta kırsal mahallelerde yol çalışmaları

Antalya’nın Kaş ilçesindeki kırsal mahallelerde yol çalışmaları sürüyor.

Antalya'nın Kaş ilçesindeki kırsal mahallelerde yol çalışmaları sürüyor.



Kaş Belediyesi, kırsal mahalle yollarında düzenleme, bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri bu kapsamda Dereköy Mahallesi'nde yol düzenleme, bakım ve onarım çalışmaları yaptı. Çalışmalarda 2 kamyon, kepçe, paletli kepçe, grayder ve silindir ile 7 personel yer aldı.


Öte yandan, Dereköy ile Pınarbaşı Mahallesi'ni birbirine bağlayan yol Kaş Belediyesi tarafından yapılıyor. Kaş Belediyesi 5 kilometre uzunluğundaki ana yolun yapımına başladı. Dereköy'ün Kayabaşı ve Küçükdere mevkisinde toplamda 15 kilometre yol çalışması da yapılacak. Belediye Başkan Yardımcısı Faruk Akbudak, çalışmaları yerinde inceleyerek bilgiler aldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.