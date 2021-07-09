Kaş'ta kıyı işgali yapan işletme yıkıldı, plaj vatandaşa ücretsiz açıldı

Antalya'nın turizm ilçesi Kaş'ta, kıyı işgali yaptığı gerekçesiyle bir plaj işletmesinin yıkımı gerçekleşti. Alana, "Bu alan işletmenin işgali sebebiyle güvenlik koruma bandı altına alınmıştır. Vatandaşlarımız alanı ücretsiz kullanabilir” yazısı asıldı

Kaş Kaymakamlığı, İnceboğaz mevkiinde A.Ü.'ye ait işletmenin, kıyı işgali sebebiyle yıkılması kararı aldı. Orman Bölge Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Kaş Belediyesine ait 762 metrekare alandaki plaja daha önceki yıllarda bölgesel olarak izin verildiği belirtilirken, söz konusu işletmenin yapı kayıt belgelerinin iptal edildiği ve son olarak Kaş Kaymakamlığınca yıkım kararının alındığı öğrenildi. Dün sabah 07.00 sıralarında ise işletmenin önüne Kaş Belediyesine ait ekipler yıkım için gelirken, polis de yoğun güvenlik önlemleri aldı. Ekipler, yıkımın yapılacağı plajı boşalttı, işletme önündeki araçlar da çekicilerle bölgeden alındı. Tesise gelen yerli ve yabancı turistler de içeriye alınmayıp başka plajlara yönlendirildi. Plajın girişine asılan, “Bu alan işletmenin işgali sebebiyle güvenlik koruma bandı altına alınmıştır. Vatandaşlarımız alanı ücretsiz kullanabilir” yazısı dikkat çekti.

Tansiyon yükseldi

Yıkımı tebliğ eden yetkililerle A.Ü. arasında tansiyon yükseldi. A.Ü., daha önce imar barışından yararlandığını ve gerekli izin belgelerinin olduğunu savundu. Kısa süren görüşmenin ardından ekipler yıkım için alana girdi. Plaja ait taşınabilir eşyalar, kamyon ve traktörlere yüklendi, işgale sebebiyet verdiği belirtilen alandaki yapıların ise yıkımı gerçekleştirildi. Yıkımın ardından daha önce ücret talep edildiği belirtilen plaj, vatandaşlara ücretsiz açıldı.