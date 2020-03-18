Kaş'ta koronavirüs konulu toplantı yapıldı

Antalya'nın Kaş ilçesinde Korona virüs konulu toplantı yapılarak, salgın ile mücadelede alınan ve alınacak önlemler konuşuldu.

Kaş Belediyesi Kalkan Hizmet Birimi'nde Korona virüs toplantısı düzenlendi. Toplantıda, küresel salgın haline gelen Korona virüse karşı bugüne kadar alınan tedbirler ve bundan sonra atılacak adımlar değerlendirildi. Korona virüs konusunda vatandaşların bilgilendirilmesi, Sağlık Bakanlığı tarafından alınan önlemlerin bilboard, afiş, broşür şeklinde görsel olarak hazırlanması ve duyuruları artırıp salgına karşı bilinçlendirme çalışmaları yapılması kararlaştırıldı.

Toplantıya, Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, Sağlık Müdürü Dilek Kandur, Devlet Hastanesi Başhekimi Serdar Yılmaz ve Hastane Müdürü Hüseyin Teke katıldı.

Başkan Mutlu Ulutaş toplantıda yaptığı konuşmada, “Korona virüs salgını ile mücadele toplantısında, ilçemiz genelinde alınan ve alınacak olan tedbirleri konuştuk. Korona virüse karşı mücadelede panik yapmadan, tedbirlerimizi almaya devam edeceğiz.” dedi.

Öte yandan, Kaş Belediyesi Sağlık ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekiplerince virüs önlemleri kapsamında ilçe genelinde kamu binaları ile umuma açık alanlarda dezenfeksiyon çalışmasının sürdürüldüğü kaydedildi.