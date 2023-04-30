Kaş'ta Likya Su Yolu Yürüyüşü ve Patara Yörük Göçü düzenlendi

Antalya'nın Kaş ilçesinde geleneksel Likya Su Yolu Yürüyüşü ve Patara Yörük Göçü etkinliği gerçekleştirildi. Yörük dernekleri üyeleriyle yerli ve yabancı turistlerin de yer aldığı 8 kilometrelik yürüyüşe, yaklaşık bin kişi katıldı.

İslamlar Mahallesi'nden tarihi Patara Antik Kenti'ne su getirilen yolda yapılan yürüyüşte, Yörük Göçü canlandırıldı. Delik Kemer Mevkii yakınlarında başlayan ve Yörük derneklerinin yöresel kıyafetleriyle hazır bulunduğu yürüyüşe, davul zurna ekibi müziğiyle eşlik etti. Yürüyüş grubu, yüksek, dar vadi ve yamaçlardan geçerken, yolun ön tarafında ise at, eşek ve develer yer aldı. Verilen molada Likyalı Yörükler Patara ekibi halk oyunları gösterisi sundu. Sonrasında yürüyüş, grubun Patara Köy Meydanı'na ulaşmasıyla tamamlandı.

Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, burada yaptığı konuşmada, etkinlik çerçevesinde bölgedeki geçmiş medeniyetleri yaşatmaya, ayağa kaldırmaya çalıştıklarını söyledi.

“Geleneklerimizi yaşatıyoruz”

İnsanlığın değerlerini yaşatmanın, geleceğe taşımanın önemini vurgulayan Başkan Mutlu Ulutaş, “Bu manada hem geçmişimize sahip çıkıyoruz, gelenek, örf ve adetlerimizi yaşatıyoruz hem de hizmet etmeye çalışıyoruz. Bu hafıza bugün anlatılırsa yarın gelecek nesillerimiz buna sahip çıkacak, bu kültürümüzü yaşatmaya devam edeceğiz. Yerel yönetim olarak, bu tür etkinliklere her daim destek oluyoruz. Pandemi nedeniyle geçtiğimiz birkaç yıl yapılamayan bu etkinliği önümüzdeki yıllarda da sürdüreceğiz” dedi.

Başkan Ulutaş, geçen yıl Gömbe yaylasındaki Yeşil Barak Mahallesi'nde Yörük Göçü etkinliği gerçekleştirdiklerini hatırlatarak, şunları kaydetti: “Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve Batı Antalya Kalkınma Ajansı (BAKA) ile birlikte hem gelenek, örf ve adetlerimize sahip çıkmak hem de bunu yaşatmak anlamında belediye olarak, bir kültür sanat çalışması içerisindeyiz.

“Barak kilimini dokutmaya başlayacağız”

Yeşil Barak'ta dokunan bir kilim var. Barak Kilimi. Dokunması artık pek yapılmıyor, bunu yaşatmak için bir proje başlattık ve bu konuda belli bir safhaya geldik. Sahil Barak'taki eski okulu restore ettik, orada dokuma tezgâhlarını hazırladık ve çalışma başlayacak. İnşallah önümüzdeki günlerde bu kilimi dokutmaya başlayacağız. Kilimin sergilenmesi maksadıyla da Kaş ve Kalkan'da alanlar oluşturuyoruz. Kalkan'daki sergileme alanı önümüzdeki günlerde hayata geçecek. Vatandaşlarımız, hem el emeği ürettiği ürünleri burada ücretsiz bir şekilde sergileyebilecek, pazarlayabilecek hem de bir tanıtım merkezi gibi bu alanı kullanacağız, dolayısıyla kültürümüze, medeniyetimize sahip çıkıyoruz ve buna devam edeceğiz”

“Hizmetlerimizi sürdürüyoruz”

Kaş'ın dört bir yanında hizmetlerini sürdürdüklerini aktaran Başkan Ulutaş, “Patara'da sokak sağlıklaştırma çalışması başlattık ve bu devam edecek. Kaş-Ova ile Seydikemer-Kumluova arasında Patara Köprüsü inşa edildi. En kısa zamanda açılışını gerçekleştireceğiz. Xanthos, Letoon ve Patara'yı birbirine bağlayan bisiklet yürüyüş, koşu ve araç yolu projemizde ise 5 kilometrelik etap tamamlanmak üzere. Yani kültürü, sanatı, aynı zamanda hizmetlerimizi devam ettiriyoruz” şeklinde konuştu.