İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kaş'ta makilik alanda yangın

Antalya’nın Kaş ilçesinde makilik alanda çıkan yangın karadan yapılan müdahale sonucu kontrol altına alındı.

Antalya'nın Kaş ilçesinde makilik alanda çıkan yangın karadan yapılan müdahale sonucu kontrol altına alındı.


Kaş'ın Borazan Deresi mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın makilik alanda hızla yayıldı. Yerleşim alanlarını tehdit eden yangına Antalya Büyükşehir, Kaş Belediyesi ve Orman İşletme İlçe Müdürlüğüne ait 3 itfaiye aracı ve 7 personelden oluşan itfaiye ekibi müdahale etti.


Kısa sürede kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.