İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kaş'ta makilik alanda yangın

Antalya’nın Kaş ilçesinde makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Antalya'nın Kaş ilçesinde makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.


Kaş-Kalkan yolu üzerindeki bir sitenin özel trafosundaki elektrik kaçağı, çevredeki makilik ve zeytinlik alanda yangın çıkmasına sebep oldu. Makilik alandan dumanların yükseldiği görenler durumu hemen itfaiyeye ihbar etti. Yangın, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Kaş Orman İşletme müdürlüğüne ait 3 arazöz ve 15 işçinin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Yangında 1 dönümlük makilik alanın zarar gördüğü bildirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.