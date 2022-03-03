Kaş'ta Mart ayı meclis toplantısı yapıldı

Toplantıyı yöneten Başkan Mutlu Ulutaş, yaptığı konuşmada, Büyükşehir ve Kaş Belediyesi CHP meclis üyesi Halil Arıkan'ın babasının vefatı dolayısıyla salt çoğunluğun sağlanamadığını, toplantının çarşamba günü yapılmasına karar verildiğini belirtti. Başkan Ulutaş, Arıkan ailesine baş sağlığı dileklerini iletti.

Dünyada zor bir süreç yaşandığına işaret eden Başkan Ulutaş, Rusya-Ukrayna savaşına değindi. Başkan Ulutaş, Türkiye'nin dünya çapında bazı çabalar gösterdiğini ama savaşın devam ettiğini ifade ederek, şunları kaydetti: “Bu savaşın en kısa sürede sonlanmasını, barışçıl bir çözüm geliştirilmesini ve her iki tarafın da silahları susturmasını diliyorum. Pandemiden sonra ülkelerin ekonomileri sıkıntılar yaşadı. Bunun savaşla bir başka sıkıntıyı doğurması da insanlık için hoş bir şey değil.”

Başkan Ulutaş'ın ve mecliste grubu bulunan partilerin sözcülerinin konuşmalarının ardından gündem maddeleri görüşülerek, karara bağlandı.