Kaş'ta masal etkinliği düzenlendi

Antalya'nın Kaş ilçesinde ‘Masal Gecesi' adıyla etkinlik düzenlendi.

Kasaba Şehit Yusuf Polat Yatılı Bölge Ortaokulu'ndaki programda, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü proje koordinatörü Bihter Kaya öğrencilere masal anlattı. Okulun öğretmeni ve şair Abuzer Gülpınar'ın moderatörlüğündeki programı, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ahmet Kocagöz ve Erhan Baydur, İlçe Milli Eğitim Müdürü Faruk Atılgan, öğretmenler ve çocuklar ile veliler takip etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü proje koordinatörü Bihter Kaya, bu etkinlikte sözlü kültürün en güzel örneği masallarla öğrencilere doğruyu ve güzeli öğretmeyi hedeflediklerini söyledi.

Geçtiğimiz dönemlerde Kaş'ın Dirgenler İlkokulu'nda sınıf öğretmenliği de yapan Bihter Kaya, “Masalların büyülü dünyasıyla tanışınca, bu konuda eğitim aldım ve araştırmalar yaptım. Masallar üzerine doktora tezi ve kitap yazıyorum. Dilden dile, kuşaktan kuşağa aktarılan masallarla doğruluk, güzellik, iyilik, yardımseverlik gibi evrensel değerleri anlatmaya çalışıyorum. Dinleme ve anlatmanın iç içe olduğu masallarda kıssadan hisseler de yer alıyor.” dedi.

Şair Abuzer Gülpınar da programda, ‘Karlı dağdaki güzellik ağacı' adlı masalın anlatıldığını kaydederek, unutmaya yüz tutmuş Anadolu masallarını aktarmaya çalıştıklarını belirtti.