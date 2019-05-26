Kaş'ta mayıs ayında karla mücadele

Antalya'nın önemli turizm merkezlerinden Kaş'ın Gömbe Yaylası'nda karın erimesiyle kapanan yollar açıldı.

Mayıs ayında sahillerinde yaz görüntüleri yaşanan Kaş'ın 2000 metre rakımlı Gömbe Yaylası'nda ise karla mücadele çalışmaları yapılıyor. Gömbe-Yeşilgöl Uçarsu bölgesinde yüksek kesimlerde karın erimesiyle birlikte kapanan yolları açma çalışmalarına başlandı. Kaş Belediyesi ekiplerinin 1 grayder ve 2 kepçe kullanarak yaptığı çalışmalar üç gün sürdü. Kaş'a 65 kilometre mesafedeki Gömbe Yaylası'nın 3 metreyi bulan karla kaplı yolları açıldı. Göç eden Yörüklerin geçiş yerindeki yollar da temizlendi.