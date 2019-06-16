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Kaş'ta Meis Açık Deniz Yüzme Yarışı yapıldı

22.

Uluslararası Kaş Likya Kültür ve Sanat Festivali kapsamında düzenlenen Meis Kaş Açık Deniz Yüzme Yarışı yapıldı.


Bu yıl Kaş Belediyesi tarafından 15.'si düzenlenen Meis Kaş Yüzme Yarışı'na 10 ülkeden toplamda 180 sporcu katıldı. Yunanistan'ın Türkiye'ye en yakın kara parçası olan Meis Adası'nda başlayan yarış, dünyanın en gözde tatil beldelerinden biri Kaş'ta sona erdi. Yarışa katılan sporcular sabah saatlerinde teknelerle Kaş'tan yarışın başlama noktası Meis Adası'na götürüldü. Buradaki hazırlıkların ardından Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş ve Meis Adası'nın temsilcileri yarışın startını verdi. 7.1 kilometre uzunluğundaki zorlu ve keyifli açık su yüzme yarışında sporcular dostluğa kulaç attı. Yarışın 18-24 yaş kategorisinde 1 saat 32 dakikalık derecesiyle Nilay Erkal birinci oldu. 50-54 yaş kategorisinde Bekir Emrah Gemicioğlu, 1 saat 40 dakikalık derecesiyle birinciliği elde etti. Yarışın 18-24 yaş kategorisi birincisi Nilay Erkal, “Bu yarışa 4 . kez katılıyorum. Çok mutluyum. Organizasyon için herkese teşekkür ederim" dedi.


Yarışa 18 yaş altı kategorisinde katılan en genç sporcu 15 yaşındaki Mustafa Çağlar Coşkun ise, “Yedi seneden beri yüzme sporuyla uğraşıyorum. Geçen sene de bu yarışa katıldım ve yedinci oldum. Bu sene 1 saat 45 dakika ile üçüncü oldum. Mutluyum. İnşallah seneye daha iyi olacağım” diye konuştu.


Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, Meis Kaş Yüzme Yarışı'nda atılan kulaçların dostluğa, barışa ve kardeşliğe hizmet ettiğini ifade ederek, organizasyonların artırılarak devam edeceğini belirtti.

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