Kaş'ta millet kıraathanesi açıldı

Antalya'nın Kaş ilçesinde 200 metrekarelik kapalı ve 1500 metrekarelik açık alana kurulan millet kıraathanesi törenle açıldı.

Kaş'ın Kınık Mahallesi'nde yapılan millet kıraathanesi, törenle hizmete açıldı. Açılışa, Kaş Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, daire amirleri, kamu kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Açılışta konuşan Kaymakam Şaban Arda Yazıcı, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde ülkemizde millet kıraathaneleri projesi adı altında büyük bir atılım hamlesi gerçekleştirilmeye başlandı. Bu güzel hizmeti buraya, Kınıklı hemşehrilerimize sunan belediye başkanı ve çalışanlarını tebrik ediyorum. Yerel yönetimlerimizde olduğu gibi, tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızda büyük eşgüdüm içerisinde sizleri güzel hizmetlerle buluşturma gayreti içerisinde olacağız" dedi.

Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş da, vatandaşların sosyal ve kültürel anlamda daha iyi standartlara kavuşması gerektiğini belirterek, "Bu maksatla bir çok donatıyı içinde bulunduran bir mekan yapmak istedik. Bugün hemşehrilerimiz ile bu mekanı buluşturuyoruz. Hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu. Başkan Ulutaş, Kınık'ta kapalı otopark ve pazar yeri inşaatının

devam ettiğini de sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından kurdele kesimiyle millet kıraathanesi hizmete açıldı. 200 metrekarelik kapalı ve 1500 metrekarelik açık alana kurulan kıraathane içinde kütüphane, internet, çalışma masaları, 9 kamelya, lavabo, oturma alanları yer aldı.