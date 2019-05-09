Kaş'ta ödüllü sanatçıdan şiir söyleşisi

Antalya'nın Kaş ilçesinde Uluslararası Akdeniz Kentleri Sanat Buluşması kapsamında şiir konulu söyleşi düzenlendi. Programı ödüllü şair Abuzer Gülpınar gerçekleştirdi.

Bu yıl 8-11 Mayıs tarihleri arasında 4'üncüsü düzenlenen Uluslararası Akdeniz Kentleri Sanat Buluşması, ülkemizde Akdeniz'e kıyısı olan illerde (Antakya, Osmaniye, İskenderun, Adana, Tarsus, Mersin, Antalya, Fethiye, Kaş, Demre) aynı anda başladı. Bu kapsamda Antalya Büyükşehir Belediyesi, Akdeniz Üniversitesi, Antalya Sanatçılar Derneği (ANSAN) işbirliğinde Kaş'ta ‘Şairin İçi Şiirin Dışı' adıyla söyleşi düzenlendi.

2 kitap 2 ödül

Kaş Belediyesi Kültürevi'ndeki söyleşiyi, ödüllü şair Abuzer Gülpınar gerçekleştirdi. ‘Başım Kirazlı' adlı yapıtı ile 2013 Cemal Süreya Şiir Ödülünü alan Gülpınar, ‘Kira Kuşları' kitabıyla da 2016 Attila İlhan Şiir Ödülünü kazandı.

Şiir ile psikanaliz

Kaş Kasaba Şehit Yusuf Polat Yatılı İlköğretim Bölge Okulu öğretmeni ve şair Gülpınar yaptığı açıklamada, söyleşide daha çok şiirin ve sanatın psikanalizle ilişkisini sorguladığını belirterek, “Psikanalizdeki nevrozlarda ve piskozlardaki psikolojik mekanizmayla şiirde imge oluştururken, bu mekanizma birbirine benziyor. Buna dikkat çekmek istiyorum. Çünkü, şaşırtıcı benzerlik var.” ifadelerini kullandı.

Kaş Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ali Evren'in de takip ettiği program sonunda Gülpınar, katılımcıların sorularını cevapladı ve okurlara kitaplarını imzaladı.

Gülpınar, Uluslararası Akdeniz Kentleri Sanat Buluşması kapsamında 11 Mayıs'ta Demre'de de söyleşi düzenleyecek.