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Kaş'ta ‘Okul 2023' başladı

Antalya’nın Kaş ilçesinde Eğitimde 2023 Vizyon Belgesi kapsamında, ‘40 dakika ders, 40 dakika teneffüs’ uygulaması başladı.

Antalya'nın Kaş ilçesinde Eğitimde 2023 Vizyon Belgesi kapsamında, ‘40 dakika ders, 40 dakika teneffüs' uygulaması başladı.


Milli Eğitim Bakanlığı 2023 Vizyonu'nda yer alan teneffüs saatlerinin artmasına yönelik ilk uygulama ikinci dönemden itibaren Antalya'da başlarken, belirlenen okullarda ‘40 dakika ders, 40 dakika teneffüs' yapılıyor.


İlçe Milli Eğitim Müdürü Faruk Atılgan, Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğünce hazırlanıp bakanlık ve valilik onayıyla 2'nci dönem gönüllü pilot okullarda uygulanan projenin, bu kapsamda Kaş'ın Dirgenler İlkokulu'nda uygulandığını söyledi.


Okulu ziyaret eden Atılgan, “Teneffüslerde uygulanan atölye çalışmasına ve çocuk oyunları etkinliğine eşlik ederek, öğrencilerimizin mutluluğunu paylaştık. Her şey okulunu seven öğrencilerle daha güzel. Katkı veren öğretmen ve idarecilerimize teşekkür ederim” dedi.

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