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Kaş'ta 'Ölümle Tokalaşma' projesi tanıtıldı

Antalya’nın Kaş ilçesinde Ölümle Tokalaşma projesinin tanıtımı yapıldı.

Antalya'nın Kaş ilçesinde Ölümle Tokalaşma projesinin tanıtımı yapıldı. Esnaf proje kapsamında, emniyet kemeri sinyalini kesen susturucu tokaları kırdı.


İlçe sanayi sitesinde Kaş Bölge Trafik Şube Amirliği ve Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığınca düzenlenen proje tanıtım programında, Belediye Başkanı Vekili Ahmet Akdeniz, İlçe Emniyet Müdürü Orhan Tezcan, Kaş Bölge Trafik Şube Amiri Savaş Şengül, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ali Çalışkan da hazır bulundu.


Emniyet kemeri kullanımını arttırmak ve emniyet tokası kullanımına engel olmak amacıyla Ölümle Tokalaşma sloganıyla başlatılan kampanyaya katılan Kaymakam Ulaş Akhan, bu kapsamda ilçede emniyet kemeri sinyalini susturan tokayı kullanan, üreten ve satanların cezalandırılacağını belirtti.


Program sonunda Kaymakam Akhan, sanayi esnafını ziyaret etti.

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