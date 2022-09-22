Kaş'ta orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Antalya'nın Kaş ilçesinde ağaçlandırma sahasında sabah saatlerinde çıkan yangını havadan ve karadan söndürme çalışması devam ediyor.

Antalya'nın Kaş ilçesinde ağaçlandırma sahasının olduğu alanda dün akşam saatlerinde çıkan ve kontrol altına alındığı belirtilen yangın yeniden başladı. Rüzgarın da etkisi ile artan yangın için olay yerine arazöz ve orman işçisi takviyesi yapıldı. Yangın alanına Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 uçak ve bir helikopter takviye olarak bölgeye sevk edildi. Ekipleri yangını söndürmek için havadan karadan müdahalesi devam ediyor. Kaş Kaymakamı Murat Öztürk ve Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş da bölgede söndürme çalışmalarını takip ettiği öğrenildi.