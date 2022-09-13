Kaş'ta safari araç sürücüleri bilgilendirildi

Antalya'nın Kaş ilçesinde safari araç sürücüleri jandarma ekipleri tarafından denetlendi. ve bilgilendirildi.

Trafik güvenliği eylem planı çerçevesinde Kaş bölgesinde Trafik Timi tarafından Saklıkent Jeep safari araç sürücülerine yönelik denetim ve bilgilendirmede bulundu. Ekipler, yaya öncelikli yol uygulaması, seyir halinde cep telefonu kullanımı, durma, duraklama ve yolcu indirme ile bindirme kuralları, hız kuralları ve takip mesafesi, alkollü ve uyuşturucu madde kullanımının sürücüler üzerindeki etkileri, emniyet kemeri kullanımının önemi konularında 6 sürücü bilgilendirip kontrollerde bulundu.